Super Mike Maignan | Il gesto che dimostra l’attaccamento alla maglia

La Gazzetta dello Sport riporta un aneddoto che fa capire quanto Magic Mike ci tenga a tornare al più presto al fianco dei suoi compagni

Solo qualche mese in rossonero ma il popolo milanista è già innamorato follemente di Mike Maignan. Col suo modo di fare il portiere ex Lille ha conquistato tutti in pochissimo tempo.

Dopo un inizio di stagione da protagonista in cui si è messo in luce grazie ad interventi prodigiosi e piedi da trequartista puro, Maignan è stato costretto ad un lungo periodo di stop a causa di un problema al polso che ne ha causato l’operazione in artroscopia. Il francese successivamente ha dovuto seguire un iter riabilitativo. Anche se, a dir la verità, questo iter sembrava ormai indirizzare il rientro in campo di Mike nel nuovo anno. Ed invece, sorprendendo tutti, Magic sembra già pronto per rientrare in gruppo con un recupero da record!

Leggi anche:

Adesso emerge un nuovo aneddoto che è stato raccontato questa mattina sulle note de La Gazzetta dello Sport. Pare infatti che Maignan (che incredibilmente potrebbe già tornare tra i pali domenica contro il Sassuolo) avrebbe voluto rientrare in campo già con la Fiorentina! Proprio così: senza nessun allenamento nelle gambe, Mike ha chiesto a Stefano Pioli la possibilità di farlo giocare con i viola.

Ovviamente il tecnico emiliano ha negato questa possibilità al francese, che avrebbe rischiato molto nella circostanza una possibile ricaduta, anche se col senno di poi i tifosi rossoneri sicuramente immaginano come sarebbero andate le cose col francese in porta. Ma questo dimostra ancora una volta quanto Mike tenga alla maglia del Milan, al mondo milanista, a fare bene con questi colori. Maignan si è preso il Milan, e noi non vediamo l’ora che San Siro torni a gridare il suo nome.