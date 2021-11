Calciomercato Milan, sogno Vlahovic | La Fiorentina spara altissimo!

I rossoneri non mollano la pista che porta al serbo, che però è valutato in maniera importante dalla Fiorentina. Anche altri club su di lui

Non è per niente passata inosservata la prestazione di Dusan Vlahovic qualche giorno fa contro il Milan. Per l’attaccante viola è arrivata una doppietta, ma non solo.

Per il serbo anche tanto lavoro spalle alla porta. E’ riuscito a mettere in difficoltà un gigante come Simon Kjaer, dimostrando sempre grande senso della posizione e anche un attacco della profondità da vero bomber: la rete del 3-0, scattando sul filo del fuorigioco, ne è la prova. Il duello con Ibrahimovic si è chiuso in parità (due reti a testa), ma ai tifosi rossoneri non dispiacerebbe vederli giocare insieme.

Due italiane su Vlahovic

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano italiano Tuttosport, tante sono le squadre interessante al giocatore. In Italia, al momento, l’interessamento è da parte di Milan e Juventus, mentre all’estero c’è la forte pressione di Manchester City e Tottenham, con Paratici in particolare che vorrebbe portare in Inghilterra l’attaccante.

L’unica certezza è che Vlahovic non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina, in scadenza nel 2023. Commisso però non ha alcuna intenzione di regalarlo a nessuno, ed è per questo che ben presto potrebbe aprirsi una vera e propria asta di calciomercato. Il presidente dei viola chiede al momento per il cartellino del calciatore una cifra che si aggira intorno ai 60-70 milioni di euro. Si tratta di una cifra altissima, in un momento storico in cui si fa fatica a spendere più di tanto.

Ma è inutile girarci attorno: Vlahovic ha già dimostrato di meritare un club che faccia un vero e proprio investimento su di lui, perché le sue qualità non si possono discutere. E’ questo il motivo per cui Maldini e Massara non mollano ancora la presa. Prendere Vlahovic al Milan significherebbe regalare al club un attaccante di assolute qualità per tantissimi anni.