Champions League, classifica girone Milan in tempo reale

In corso la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Questa la situazione nel Girone B

Con la gara giocata dal Milan al Wanda Metropolitano di Madrid contro l’Atletico di Simone e quella ad Anfield tra Liverpool e Porto si conclude la quinta giornata del girone B.

Ecco la situazione nel raggruppamento rossonero di Champions League. Ricordiamo anche che tra quindici giorni si scenderà nuovamente in campo per il sesto ed ultimo turno della fase a gironi del torneo, dopodiché si passerà alla fase ad eliminazione diretta per le prime due classificate di ogni girone.

Leggi anche:

Champions League, la situazione nel Girone B

Di seguito riportiamo la classifica del raggruppamento dei rossoneri di Stefano Pioli: