Infortunio Giroud in Atletico-Milan, le condizioni dell’attaccante

Giroud è stato costretto ad uscire a metà del secondo tempo di Atletico-Milan per un problema di natura muscolare, si teme uno stiramento

Problema fisico per Olivier Giroud intorno al 65′ di Atletico Madrid–Milan. L’attaccante ha rallentato la sua corsa toccandosi il bicipite femorale e Pioli è stato costretto a cambiarlo subito. Al suo posto Zlatan Ibrahimovic che non era ancora pronto per entrare. L’ex Chelsea ha chiesto immediatamente la sostituzione, probabilmente ha avvertito subito qualcosa di serio. Potrebbe trattarsi di uno stiramento ma chiaramente questo si saprà soltanto nelle prossime ore. Per adesso resta l’ennesima tegola per il Milan che rischia di perdere l’attaccante anche per i prossimi impegni, tutti ravvicinati: il Milan giocherà contro il Sassuolo domenica, poi il Genoa nel turno infrasettimanale e poi la Salernitana.