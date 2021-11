Diretta Live Atletico Madrid-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita di Champions League che si gioca oggi al Wanda Metropolitano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI ATLETICO-MILAN

Atletico Madrid-Milan: la cronaca della partita

38′ – Saelemaekers dall’interno dell’area potrebbe calciare, ma perde l’attimo giusto e viene chiuso. Poi l’azione sfuma per un errore di Krunic.

34′ – Tiro al volo di Theo Hernandez sul cross di Kalulu, palla alta.

29′ – Fallo tattico netto di Koke su Brahim Diaz, ma Vincic stavolta non ammonisce. Mistero…

27′ – Ammonito Giroud per sbracciata lieve su Koke, che fa una scenata inutile. Vincic purtroppo ci casca ed estrae il cartellino giallo.

21′ – Cross di Kessie per Kalulu, che di testa non riesce a dare forza al pallone: Oblak blocca facilmente.

19′ – De Paul ci prova col destro dalla distanza, palla alta.

19′ – Numero di Brahim Diaz, ma sull’assist a Giroud c’è la chiusura decisiva di Savic. L’ex Fiorentina impedisce che il francese calci a tu per tu con Oblak.

14′ – Savic a terra qualche istante dopo un contatto, non falloso, con Theo Hernandez.

12′ – Buona personalità del Milan al Wanda Metropolitano.

9′ – Cross di Brahim Diaz che diventa un tiro e mette qualche brivido a Oblak, palla alta.

6′ – Buona azione di Brahim Diaz, che dopo uno scambio con Saelemaekers arriva al tiro col destro da fuori area ma manca di molto la porta.

3′ – Miracolo di Tatarusanu su De Paul, che aveva colpito a botta sicura dal centro dell’area. Niente corner, punizione per il Milan per fuorigioco a inizio azione.

1′ – Koke stende Theo Hernandez a centrocampo, l’ex Real rimane a terra e devono entrare i sanitari rossoneri in campo.

1′ – Match iniziato!

Alle 21 l’arbitro Vincic darà il via alla sfida.

LEGGI ANCHE -> Atletico Madrid – Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Champions League, formazioni ufficiali Atletico-Milan

ATLÉTICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savić, Giménez, Hermoso; Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Suárez, Griezmann. A disp.: Lecomte; Lodi, González, Vrsaljko; Herrera, Kondogbia; Correa, Cunha. All.: Simeone.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Kalulu, Kjær, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Krunić; Giroud. A disp.: Desplanches, Mirante; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia; Bakayoko, Bennacer, Messias; Ibrahimović, Leão, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Slavko Vinčić (SLO).

Atletico Madrid-Milan: la presentazione del match

Il Milan stasera al Wanda Metropolitano si gioca il proprio futuro in questa Champions League 2021/2022. Fondamentale sconfiggere l’Atletico Madrid per sperare ancora nella qualificazione agli Ottavi di finale. In quest’ottica sarebbe importante anche un successo del Liverpool contro il Porto nell’altra partita del girone B.

Pioli si presenta in Spagna senza Maignan, Calabria, Tomori e Rebic. In porta confermato Tatarusanu, a destra Kalulu, al centro Romagnoli torna titolare al fianco di Kjaer. In mediana è Bennacer a restare in panchina, mentre sulla trequarti ci sarà Krunic al posto dell’acciaccato Rafael Leao. Il punto di riferimento in attacco è Giroud, Ibrahimovic parte dalla panchina.

Simeone è senza Felipe, Trippier e Joao Felix. Di fronte ai tifosi Colchoneros schiera una formazione molto offensiva con Lemar, De Paul, Carrasco, Suarez e Griezmann tutti titolari. Panchina per Joaquin Correa, obiettivo di mercato del Diavolo nell’estate 2019.

Champion League, la classifica del Girone B

All’andata a San Siro la partita tra Milan e Atletico Madrid terminò 2-1 per gli spagnoli. Dopo il vantaggio rossonero firmato Rafael Leao, la partita è stata indirizzata dall’espulsione di Kessie e dagli errori dell’arbitro Cakir. Dopo il pareggio di Griezmann, un calcio di rigore inesistente realizzato da Suarez regalò 3 punti immeritati ai ragazzi di Simeone.

Prima del match allo stadio Wanda Metropolitano è questa la classifica del Girone B di Champions League