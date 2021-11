Atletico Madrid – Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Atletico Madrid – Milan, match decisivo in Champions League. Dove vederlo in streaming e diretta tv, mercoledì 24 novembre dalle ore 21

Ci si gioca la Champions League al Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid-Milan, sfida decisiva della penultima giornata del Girone B. Il Liverpool è già agli ottavi grazie alle quattro di fila e ai 12 punti conquistati quasi in scioltezza. Alle spalle dei Reds, il Porto con 5 punti atteso in serata proprio ad Anfield, Atletico Madrid con 4 e Milan con l’unico punto ottenuto grazie al pareggio con i Dragoes a inizio novembre.

Al Milan serve solo vincere al Wanda Metropolitano per continuare a inseguire un’insperata qualificazione agli ottavi o perlomeno il terzo posto che vale il playoff di febbraio per la fase finale dell’Europa League. L’Atletico deve fare altrettanto per provare a superare il Porto al secondo posto o mantenere immutate le distanze dei lusitani in attesa dello scontro diretto dell’ultima giornata.

Solita emergenza in casa Milan con Pioli che deve rinunciare a Calabria, Tomori, Maignan e Rebic ovvero quattro titolari. Giroud dovrebbe essere preferito a Ibrahimovic mentre Krunic potrebbe far rifiatare Leao con Diaz all’esterno. Assenze importanti anche per Simeone che non può disporre di Trippier, Joao Felix e Felipe. Recuperato Griezmann, cui è stata tolta una giornata di squalifica per il rosso rimediato nel match di andata con il Liverpool.

Atletico Madrid – Milan, streaming e diretta tv del match di Champions

Atletico Madrid-Milan è un’esclusiva di Amazon Prime Video. Dopo quello con il Porto, sarà il secondo match di Champions consecutivo per i rossoneri sul servizio streaming del colosso dell’e-commerce che detiene l’esclusiva per una partita del mercoledì sera. Prime Video è visibile, in abbonamento tramite l’applicazione su smart tv, smart phone, Amazon Fire Stick e decoder Sky Q. Due le modalità di abbonamento, mensile e annuale. La quota comprende anche l’accesso a film, serie tv e altri servizi di spedizione e consegna di Amazon.

Atletico Madrid-Milan è visibile anche in diretta tv su Sky ma solo per gli abbonati business (locali pubblici, ristoranti, pub, bar) tramite il canale Prime Video Sportsbar, disponibile solo nell’orario della partita. Inoltre, a differenza di quanto avviene con le partite di campionato di Dazn, su Sky Sport gli highlights saranno subito visibili sia durante lo studio di approfondimento delle 22.45 con Anna Billò e i suoi ospiti che nelle edizioni serali di Sky Sport 24.