Sportmediaset – Pioli, dubbio di formazione per Atletico Madrid-Milan

Pioli ha un ultimo nodo di formazione da sciogliere in vista di Atletico Madrid-Milan.

Stasera allo stadio Wanda Metropolitano la squadra rossonera si gioca il suo futuro in questa Champion League 2021/2022. Fondamentale vincere per sognare ancora la qualificazione agli Ottavi. Si spera anche nel successo del Liverpool contro il Porto.

Pioli per Atletico Madrid-Milan non può contare su Mike Maignan, Davide Calabria, Fikayo Tomori e Ante Rebic. Si tratta di quattro elementi molto importanti e purtroppo dovrà farne a meno.

Torna titolare Alessio Romagnoli, che affiancherà Simon Kjaer al centro della difesa. Sulle fasce agiranno Pierre Kalulu e Theo Hernandez. In porta, ovviamente, Ciprian Tatarusanu. A centrocampo sembra che Sandro Tonali e Franck Kessie siano destinati a giocare dall’inizio, con Ismael Bennacer ancora in panchina.

Sulla trequarti c’è un grande dubbio: Rafael Leao. Come confermato da Sportmediaset, il portoghese è uscito acciaccato dalla partita con la Fiorentina e non è al meglio della condizione fisica. Pioli potrebbe decidere di non rischiarlo, andando così a impiegare Rade Krunic come trequartista centrale e Brahim Diaz come esterno offensivo sinistro. A destra, invece, nessun dubbio sull’impiego di Alexis Saelemaekers.

Il centravanti titolare sarà Olivier Giroud, mentre Zlatan Ibrahimovic inizierà dalla panchina e subentrerà a partita in corso eventualmente.

CHAMPIONS LEAGUE, ATLETICO MADRID-MILAN: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz (Krunic), Rafael Leao (Brahim Diaz); Giroud.