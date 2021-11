Il Milan va da Bielsa: un super talento brasiliano per la fascia

Il Milan si sarebbe inserito nella corsa all’esterno offensivo, che piace moltissimo anche ai rivali inglesi di Champions League.

Difficilmente il Milan farà investimenti di altissimo rango nella sessione di riparazione a gennaio, vista anche la soddisfazione di Stefano Pioli per la rosa a sua disposizione.

Ma in vista della prossima annata non è da escludere che qualcosa cambierà, soprattutto nel reparto offensivo. Possibile che la dirigenza voglia inserire calciatori di maggiore esperienza internazionale per tornare protagonisti assoluti anche in Europa.

L’ultimo nome nel mirino del Milan che riguarda l’attacco arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal portale Tribal Football, i rossoneri si sarebbero inseriti nella corsa ad un esterno offensivo che fa gola anche ad altri top club europei.

Milan e Liverpool all’assalto dell’ala del Leeds

Il calciatore finito nei radar del Milan gioca in Premier League, precisamente nel Leeds United guidato dal ‘loco’ Marcelo Bielsa. Si tratta del brasiliano Raphael Dias Belloli, meglio conosciuto come Raphinha.

Classe 1996, nativo di Porto Alegre, Raphinha è una classica ala tutto estro e velocità. Si sta imponendo con le sue ottime caratteristiche sia nel campionato inglese, sia di recente con la maglia della Seleçao brasiliana, avendo già accumulato 5 presenze e 2 reti.

In Europa Raphinha, prima di sbarcare alla corte di Bielsa, ha indossato anche le maglie di Vitoria Guimaraes, Sporting Lisbona e Rennes.

Il problema è che il Milan non correrebbe da solo in questa eventuale trattativa di mercato futura. Da tempo sulle tracce di Raphinha c’è anche il Liverpool, prossimo rivale in Champions League dei rossoneri. La storica società britannica stima molto il 25enne brasiliano e potrebbe avere una corsia preferenziale, nonostante la rivalità con il Leeds.

Raphinha ha anche il passaporto italiano, dunque non sarebbe un acquisto extra-comunitario per il Milan. Ma l’affare non sarà semplicissimo, sia per la concorrenza suddetta, sia per i costi dell’operazione (il Leeds lo valuta sui 35-40 milioni di euro). Inoltre si era vociferato anche di un interesse possibile del PSG per lui.