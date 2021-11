Social pazzi di Saelemaekers: il gesto a Savic perso dalle telecamere – FOTO

I tifosi rossoneri stanno facendo girare sui social una foto di Saelemaekers che si prende gioco dell’Atletico Madrid con un semplice gesto

Atletico Madrid-Milan è una di quelle partite che non si possono dimenticare facilmente. Non solo per il risultato in se, ma anche per la prestazione di alto livello dei nostri ragazzi.

Tra i calciatori che si sono disimpegnati in maniera più che egregia c’è sicuramente anche Alexis Saelemaekers. Il belga è stato autore di una partita sontuosa: numeri d’alta scuola, qualche buona conclusione ma soprattutto un apporto fondamentale sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Tutto questo è stato condito da un gesto arrivato nei minuti di recupero, dopo l0 0-1 siglato da Junior Messias.

Saelemaekers sbeffeggia Savic: il gesto ha già fatto il giro del mondo

Dopo quello successo nel match d’andata tra Milan ed Atletico c’era tanta rabbia e rammarico. Una partita persa a causa di episodi arbitrali alquanto dubbi e che ha ostacolato e non poco il percorso europeo dei rossoneri. Ecco perché al Wanda Metropolitano c’era voglia di rivalsa, voglia di prendersi una rivincita nei confronti della squadra di Simeone.

Rivincita avvenuta con successo, vero e proprio blitz in Spagna da parte dei Pioli boys. Il riassunto della gara è tutto in uno scatto, sfuggito alle telecamere in diretta. Alexis Saelemaekers si è letteralmente preso gioco di Savic, difensore dei colchoneros, facendogli una linguaccia nei pressi della bandierina del corner.

E’ stata più o meno la reazione di ogni tifoso milanista al risultato ottenuto, e Alexis da buon ragazzo qual è ha deciso di rendere noto il pensiero degli amanti del Milan. Un gesto sicuramente non correttissimo, ma lasciatecelo dire, in quel momento anche fantasticamente “godurioso”.