Mandzukic torna a Torino: “Sempre forza Juve” – VIDEO

Anche se ha indossato la maglia rossonera, Mario Mandzukic rimane sempre un gran tifoso juventino! Un video sui social lo dimostra abbondantemente…

Ha vestito la maglia rossonera per sei mesi; sei lunghi mesi dove, in realtà, la sua è stata più un assenza che una presenza. Mario Mandzukic è arrivato al Milan acclamato dai tantissimi tifosi rossoneri. Quante aspettative su di lui! Ma la pessima condizione fisica gli ha negato il successo.

Zero gol segnati da Marione in rossonero, e poche, pochissime presenze. Molte meno rispetto a quelle che ci si immaginava! Eppure, l’ormai ex calciatore croato (ha dato l’addio al calcio di recente) durante i sei mesi si è mostrato particolarmente devoto alla maglia rossonera. Si ricordano le sue esultanze nella “tribuna degli infortunati” durante i match a San Siro.

E molto significativo è stato il gesto di rinunciare allo stipendio data la lunga assenza per infortunio. Insomma, Mario Mandzukic è sembrato un vero rossonero…oppure, solo un gran professionista! Non appena lasciato il Diavolo, l’ex attaccante è tornato a frequentare le sedi juventine, quelle che lo hanno promosso come top player europeo.

Mandzukic: “Fino alla fine, forza Juve”

Insomma, quella di Mandzukic al Milan è stata una breve parentesi della sua carriera. Un’occasione per riscattarsi (vendicarsi) del modo in cui la Juventus lo aveva scaricato? Sta di fatto che adesso il croato non si nasconde dal dichiarare il suo tifo per i colori bianconeri. Nulla da biasimare a Marione, la fede è fede, e anche nel calcio è assolutamente sacra.

Mandzukic, ormai, è spesso in Italia e soprattutto a Torino, dove prende posto allo Juventus Stadium per godere delle gare casalinghe della squadra di Max Allegri. Anche oggi, nella partita contro l’Atalanta, l’ex Milan si trovava all’Allianz. Ha visto la Juve perdere contro i bergamaschi, ma prima della gara non ha dispensato di dichiarare ai canali ufficiali del club il suo tifo per i bianconeri: “Fino alla fine, forza Juve” ha detto Mario col sorriso sulle labbra.

Qui il video pubblicato dalla Juve sul Twitter ufficiale: