Sorpresa Fiorentina, dopo il Milan va ko

Doppia vittoria in rimonta in Serie A. Fiorentina e Verona, passano in vantaggio, e poi perdono contro Empoli e Sampdoria. I risultati del pomeriggio

Che sorpresa allo stadio Carlo Castellani di Empoli. I padroni di casa, allenati da Andreazzoli, hanno battuto in rimonta la Fiorentina. I viola, passati in vantaggio, con il solito Vlahovic, hanno subito i gol degli azzurri nei minuti finali: all’87’ è arrivata la rete di Bandinelli, poi, due minuti dopo, quella di Pinamonti.

Un risultato sorprendente per la squadra di Italiano, che solo qualche giorno fa, era riuscita a battere il Milan, al Franchi. Una battuta di arresto pesante, che rischia di far scivolare i viola giù in classifica.

Nel pomeriggio, nel 14esimo turno di Serie A, c’è da registrare anche l’importante vittoria, in chiave salvezza, della Sampdoria. Anche in questo caso, i padroni di casa si sono imposti, in rimonta. Protagonista della gara, contro il Verona, uno scatenato Candreva.

Classifica e marcatori

EMPOLI-FIORENTINA 2-1

57′ Vlahovic (F), 87′ Bandinelli, 89′ Pinamonti (E)

SAMPDORIA-VERONA 3-1

37′ Tameze (V), 51′ Candreva, 77′ Ekdal, 90′ Murru (S)

CLASSIFICA:

Napoli punti 32, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Roma 22, Lazio 21, Fiorentina* 21, Juventus 21, Verona* ed Empoli* 19, Bologna 18, Torino 17, Sassuolo 15, Venezia e Sampdoria* 15, Udinese 14, Spezia 11, Genoa 9, Cagliari* e Salernitana* 7

* una partita in più