Copa Libertadores 2021, due ex Milan in trionfo un’altra volta

Il Palmeiras vince la Copa Libertadores 2021: nella squadra presenti anche due ex giocatori del Milan.

Grande festa in casa Palmeiras per il secondo trionfo consecutivo in Copa Libertadores. Dopo quello del 2020 nella finale contro il Santos, è arrivato anche quello nel 2021 in un altro derby brasiliano contro il Flamengo.

Nel match disputato allo Stadio del Centenario a Montevideo la squadra allenata da Abel Ferreira ha vinto per 2-1 contro quella di Renato Portaluppi. Verdao avanti dopo soli 5 minuti con il gol di Raphael Veiga, pareggio dei rubronegri al 72′ grazie a Gabriel Barbosa (Gabigol, ex Inter). Nei tempi supplementari, al 95′, è Deyverson a regalare al Palmeiras il terzo trionfo totale in quella che è la Champions League sudamericana.

Ex Milan, Gustavo Gomez e Luiz Adriano campioni col Palmeiras

Nella squadra di San Paolo militano anche due calciatori che in passato hanno vestito la maglia del Milan, pur senza trovare fortuna. Ci riferiamo a Gustavo Gomez e a Luiz Adriano. Il 28enne difensore paraguayano è un pilastro della retroguardia e ha giocato da titolare anche questa finale di Copa Libertadores.

Gomez era approdato a Milano nel calciomercato estivo 2016, quando Adriano Galliani investì circa 9 milioni di euro per comprare il suo cartellino dal Lanus. In totale ha collezionato 20 presenze non indimenticabili con la maglia rossonera e anche una Supercoppa Italiana, prima di essere ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto al Palmeiras nell’estate 2018. Alla fine il Diavolo ha incassato complessivamente poco più di 5 milioni e il giocatore in Brasile ha trovato la sua dimensione. Col Verdao 145 presenze, 16 gol, un assist e quattro trofei vinti.

Luiz Adriano la finale contro il Flamengo a Montevideo l’ha vissuta dalla panchina, mentre in quella contro il Santos aveva giocato dall’inizio. Lui al Milan ci era arrivato nell’estate del 2015, Galliani lo prelevò dallo Shakhtar Donetsk per 14 milioni. Non iniziò male, poi il suo rendimento andò in calando. In rossonero ha messo assieme 6 gol, 4 assist e una Supercoppa Italiana (vinta con Gomez come compagno) in 36 presenze. L’attaccante brasiliano nel gennaio 2017 è stato praticamente regalato ai russi dello Spartak Mosca, con i quali ha vinto campionato e supercoppa prima di rientrare in Brasile nell’estate 2019.