Milan – Sassuolo, Highlights Serie A: gol e sintesi partita | Video

Milan-Sassuolo, la cronaca con gli highlights del match disputato a San Siro, domenica 28 novembre per la 14.a giornata di Serie A

San Siro tutto esaurito per la capienza consentita accoglie Milan e Sassuolo. Tutto confermato nei rossoneri con Maignan che torna tra i pali e Bakayoko alla prima da titolare in stagione.

E’ proprio del francese, la prima azione pericolosa della partita con un tito potente dal limite dell’area che lambisce il palo. E’ il Milan a condurre il match in avvio. Il vantaggio dei rossoneri arriva al 20′. Sul calcio d’angolo di Diaz, Romagnoli stacca di testa e sorprende Consigli che respinge la palla in rete. L’1-0 per il Milan dura appena tre minuti. Al 23′, Bakayoko sbaglia un disimpegno, palla a Scamacca e bordata dai 20 metri che si insacca all’incrocio dei pali senza scampo per Maignan. Il pareggio galvanizza il Sassuolo e abbatte il Milan. Al 32′, i neroverdi trova anche il gol dell’1-2. Sul calcio d’angolo di Berardi, Florenzi rischia l’autorete, il pallone carambola su Scamacca che conclude di prima intenzione. Maignan respinge su Kjaer, rimpallo e gol per il Sassuolo.

Il Milan traballa. Al 35′, i rossoneri rischiano di capitolare di nuovo sul tiro velenoso di Raspadori respinto da Maignan. Raspadori che rischia anche l’espulsione per un intervento su Bennacer sul quale però il Var decide di non intervenire. Nel finale il Milan ci riprova ma Ibrahimovic arriva in ritardo sull’assist di Diaz.

Milan-Sassuolo, il secondo tempo

Nel secondo tempo, Pioli fa entrare Messias e Kessie per Diaz e Bakayoko. La manovra del Milan è poco efficace e il Sassuolo colpisce ancora. Altro errore in disimpegno, stavolta di Kessie, palla a Berardi, dribbling a Romagnoli e palla tra le gambe di Maignan per l’1-3 che affossa i rossoneri.

La reazione del Milan produce un colpo di testa di Kjaer di poco fuori e un tiro di Messias respinto in angolo da Consigli. Al 76′, la partita si complica ulteriormente per i rossoneri con l’espulsione di Romagnoli per fallo da ultimo uomo su Defrel.

Nel finale, il Sassuolo gestisce comodamente il vantaggio e arriva con merito alla vittoria, la seconda consecutiva con il Milan a San Siro. Brutta sconfitta per i rossoneri con l’Inter che accorcia a -1 e l’Atalanta a -4 in attesa di Napoli-Lazio, sfida che potrebbe lanciare i partenopei in vetta da soli in classifica.