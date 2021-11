Milan-Sassuolo, Gazidis torna a San Siro: applausi e lacrime a bordo campo

Belle immagini arrivano da San Siro! Ivan Gazidis è stato omaggiato dai tanti tifosi presenti in occasione di Milan-Sassuolo. Poi le lacrime…

Ivan Gazidis è tornato a Milano da qualche giorno dopo la delicata malattia che lo ha costretto alle cure a New York. L’AD rossonero adesso sta molto meglio è ha ripreso posto a Casa Milan e al fianco di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Il suo ritorno ha reso immensamente felice l’intero ambiente rossonero. Gazidis è uno dei grandi protagonisti della rinascita del Milan. Un grande uomo d’affari capace di toccare i giusti tasti e di farlo nel migliore dei modi! Oggi, l’amministratore delegato è tornato a San Siro, presente per assistere alla bella gara di campionato tra Milan e Sassuolo.

La sua presenza ha emozionato i tanti tifosi presenti al Meazza, che lo hanno omaggiato con un lungo applauso. Una vera ovazione per lui! Gazidis, anche lui emozionato, si è alzato dal suo posto a bordo campo e ha ringraziato la miriade di spettatori battendo la mano sul cuore. È una famiglia per lui il Milan, come spesso ribadito!

Dopo i ringraziamenti, Ivan, tornato a sedersi, ha lasciato le emozioni emergere, e qualche lacrima ha rigato il suo volto. Una scena immensamente bella, e che gratifica un uomo uscito di recente da una lotta complicata con se stesso, contro una malattia tra le peggiori al mondo.