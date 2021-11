Florenzi: “Mi sento rinato. Oggi dobbiamo raccogliere i 3 punti”

Le parole di Alessandro Florenzi nel pre-gara di Milan-Sassuolo. L’esterno rossonero si è detto fiducioso di poter fare bene oggi

Alessandro Florenzi partirà oggi dal 1’ minuto contro il Sassuolo a San Siro. Stefano Pioli, dopo la buona prestazione contro l’Atletico da subentrato, ha deciso di ridargli fiducia. Con Calabria infortunato, partirà lui sulla fascia destra di difesa e non Pierre Kalulu.

Il francese, dopo due gare importanti, è chiamato al riposo. Oggi toccherà quindi a Florenzi dare il massimo per aiutare la squadra nella vittoria. Non sarà semplice, come affermato dallo stesso Alessandro nel pre-gara. Intervistato ai microfoni di Milan Tv, l’ex Roma ha presentato la sfida odierna e poi ha parlato delle sue condizioni fisiche.

Le sue parole a Milan Tv:

Sulla bella vittoria contro l’Atletico Madrid: “Non dobbiamo sederci dopo una vittoria così importante. Dobbiamo prendere le energie dal successo con l’Atletico e portarle oggi in campo. In campionato veniamo da una sconfitta, e non possiamo permetterci di perdere ancora punti”.

Sulla gara di oggi: ”Ci aspettiamo una gara aperta, non è una squadra che si chiude dietro. Noi l’abbiamo preparata molto bene, e faremo di tutti per vincerla”.

Se ha recuperato al meglio in condizione fisica: “Credo di si. Mi sono allenato molto bene ultimamente. Ho tolto quel fastidio al ginocchio che era diventato insopportabile. Adesso mi sento rinato e pronto ad aiutare la squadra”.