Milan-Sassuolo, streaming e diretta tv: dove vedere il match del 28 novembre

Milan-Sassuolo in campo alle 15 a San Siro per il match della 14.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vederlo in diretta tv e in streaming

Reduce dalla bella vittoria di Madrid contro l’Atletico, il Milan cerca altri tre punti contro il Sassuolo per riportare l’Inter a -4 e consolidare la vetta della classifica in attesa del posticipo tra Napoli e Lazio delle 20.45.

Una sfida, quella odierna a San Siro, che Pioli, fresco di rinnovo, sarà costretto ad affrontare con la solita emergenza. In settimana, Giroud si è aggiunto alla lista degli infortunati insieme a Rebic, Calabria e Tomori, quest’ultimo comunque vicino al rientro. Torna a disposizione Mike Maignan. Un recupero lampo quello del portiere transalpino che ha dimezzato i tre mesi inizialmente preventivati per completare la riabilitazione post intervento chirurgico al polso.

Oltre a Maignan, Pioli potrebbe schierare dal primo minuto anche Bakayoko in mediana. In attacco torna Leao con Messias che contende una maglia da titolare a Diaz. In avanti Ibrahimovic con Pellegri unica alternativa nel ruolo. Il Sassuolo, a corto di vittorie da un mese (1-2 alla Juventus), recupera Frattesi. Dionisi dovrebbe schierare Raspadori titolare. L’attaccante, con una doppietta, ha deciso l’ultimo confronto diretto a San Siro tra Milan e Sassuolo dello scorso aprile terminato con la vittoria dei neroverdi (1-2).

Milan-Sassuolo, diretta tv e streaming: dove vederla

Milan-Sassuolo di domenica 28 novembre è un’esclusiva di DAZN. La partita sarà visibile in streaming, per gli abbonati, tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet, Amazon Fire Stick, decoder Tim Vision e Playstation. DAZN è visibile anche su pc direttamente sul sito dell’emittente.

La partita sarà visibile anche su Sky ma solo per i clienti business ovvero per chi dispone di un abbonamento per bar, ristoranti, alberghi, pub e altri luoghi pubblici. Per gli abbonati domestici all’emittente satellitare, gli highlights saranno disponibili solo in serata.

Il Milan tornerà visibile anche su Sky in occasione del match del turno infrasettimanale di campionato di mercoledì 1 dicembre quando i rossoneri saranno ospiti, alle 20.45, del Genoa del grande ex Andryi Shevchenko. Sabato 4 dicembre, la sfida alla Salernitana sarà di nuovo su Dazn. L’11 dicembre, invece, Milan di nuovo su Sky per la trasferta di Udine.