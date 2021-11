L’obiettivo del Milan allo scoperto: “Quando farò una scelta avviserò tutti”

Uno dei profili segnalati dai rossoneri ha parlato del suo futuro in conferenza stampa prima del match della sua attuale squadra

Anche se Maldini ha fatto sapere che non c’è alcuna intenzione di comprare giocatori nel mercato di gennaio, l’occhio della dirigenza è sempre vigile e attento a qualche possibile occasione.

Sarebbe un’occasione anche quella del giocatore di cui parliamo adesso, il cui contratto è in scadenza nel prossimo giugno e che dunque si libererebbe a parametro zero al termine di questa stagione. Il suo acquisto sarebbe un vero e proprio affare in quanto si tratta di un ragazzo giovane e davvero talentuoso. Ha iniziato a parlare del suo futuro e lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa pre-partita.

“Le offerte sono ancora riservate”, parla il giocatore del Marsiglia

Stiamo parlando Boubacar Kamara. Secondo quanto riportato dal portale francese rmcsport.bfmtv.com, il calciatore dell’Olympique Marsiglia non si era presentato in conferenza prima della scorsa gara contro il Troyes e questo ha alzato un polverone in Francia. Kamara ci ha tenuto a precisare che ha “perdonato” il club per non averlo lasciato andar via nel corso del mercato estivo ma che non ha ancora deciso nulla per il suo futuro.

E’ stato ascoltato in vista del match contro il Nantes. Ecco cosa ha detto su una sua possibile nuova destinazione: “Non voglio parlare di questo, se ne occupa il mio agente. Le offerte ricevute sono ancora riservate. Sto ancora pensando a quello che farò, non ho intenzione di esprimermi in questo momento. Quando prenderò una decisione lo farò sapere immediatamente. L’unica cosa che conta per me in questo momento è migliorare, lavorare e vincere”. Ricordiamo che su di lui, oltre il Milan, c’è l’interessamento di altri numerosi club tra i quali anche Juventus e Barcellona.