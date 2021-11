Marotta: “Ottimi rapporti col Milan, mai stato vicino a lavorare con loro”

Parla l’amministratore delegato dell’Inter ed ex della Juventus. Nella giornata di ieri è stato ospite di un evento al “Pirellone”

Beppe Marotta è ormai da diversi anni uno dei dirigenti più conosciuti in ambito sia italiano che internazionale. Da ormai tre anni lavora ed è un perno dell’Inter di Zhang.

Se l’Inter è tornata ai vertici del campionato italiano lo deve soprattutto ad una figura come Beppe Marotta, un amministratore delegato che tanto bene fece alla Juve e ora prova a ripetersi in nerazzurro. E’ vero che c’è tanta rivalità tra nerazzurri e Milan, ma le due società sono tornate a competere ad alti livelli e questo grazie alle loro dirigenze, perché anche Maldini, Massara e Gazidis stanno svolgendo un lavoro fantastico con i rossoneri.

L’attuale amministratore delegato dell’Inter è stato ospite nella giornata di ieri di un evento al “Pirellone” assieme all’Inter Club del Consiglio Regionale della Lombardia. Alla domanda su un possibile impiego nel Milan, Marotta ha risposto così: “Conosco bene i dirigenti del Milan, abbiamo ottimi rapporti. Diverse volte abbiamo pranzato e cenato insieme ma sempre e solo per motivi lavorativi. Ero alla Juventus e non mi interessava in quel momento alcuna apertura”.