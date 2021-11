Spal, Colombo di nuovo in gol: è il sesto centro stagionale! – VIDEO

Il 19enne di in prestito dal club rossonero ha trovato la sua sesta rete in questo campionato con la maglia dei ferraresi.

Lorenzo Colombo è tornato a colpire: l’attaccante di proprietà dei rossoneri ha timbrato nuovamente il cartellino con la Spal. Si tratta della sua sesta marcatura stagionale con i ferraresi in questo campionato di Serie B.

E’ sua la rete del momentaneo 1-1 nel match fra Spal e Lecce, valevole per la quindicesima giornata. Il centravanti ha raccolto il suggerimento del suo compagno Seck e ha spinto in rete con un piazzato mancino da distanza ravvicinata, battendo il portiere dei pugliesi Gabriel. Il classe 2002 non segnava da un mese, precisamente dallo scorso 28 ottobre, quando aveva deciso il match contro l’Ascoli nei minuti finali.

Il Lecce ha portato comunque a casa i tre punti contro gli emiliani, ma la stella di Lorenzo Colombo continua a brillare. Il 19enne è andato quest’anno a farsi le ossa in Serie B e spera di poter far parte presto della prima squadra del Milan. D’altronde sta dimostrando di avere i numeri per meritare un’occasione in futuro. Il Diavolo lo aspetta. Ecco il video del gol: