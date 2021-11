Serie A, l’Atalanta vince e si porta a -1 dal Milan: la classifica aggiornata

Vittorie pesanti quelle dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini e della Fiorentina di Vincenzo Italiano. La Dea si porta a -1 dai rossoneri e stasera gioca la Juve.

La squadra bergamasca si impone con un netto 4-0 ai danni del Venezia e sale a quota 31 punti, raggiungendo momentaneamente l’Inter di Simone Inzaghi, impegnata domani a San siro con lo Spezia.

I nerazzurri decidono la sfida contro i lagunari già nel primo quarto d’ora grazie alla doppietta del croato Mario Pasalic. Nella ripresa va in gol prima Koopmeiners e poi ancora Pasalic per il poker. La Dea è attualmente a un solo punto dal Milan che sta perdendo terreno nei confronti di chi rincorre e ha bisogno di tornare ai tre punti con il Genoa.

Vittoria importante anche per la Fiorentina che batte 3-1 la Sampdoria e si porta a 24 punti staccando Lazio e Juventus. In gol ancora una volta Dusan Vlahovic: il serbo è il capocannoniere di questa Serie A e non sembra aver intenzione di fermarsi. Le altre due reti dei viola sono state realizzate da Callejon e Sottil, mentre è di Gabbiadini quella dei blucerchiati. La Juventus sarà impegnata fra poco sul campo della Salernitana. Ecco la classifica momentanea: