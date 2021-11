Milan-Napoli, parte la vendita dei biglietti: date e prezzi

La società rossonera ha fatto partire oggi la vendita dei tagliandi per il big match contro gli azzurri di Luciano Spalletti. Il match si giocherà il 19 dicembre.

Si avvicina il match di alta classifica fra Milan e Napoli. I rossoneri e i partenopei hanno mantenuto la vetta durante tutto questo inizio di stagione e fra qualche settimana arriverà finalmente lo scontro diretto.

L’ultima partita in casa nel 2021 per la squadra di Stefano Pioli sarà proprio quella contro gli uomini di Spalletti, che dopo il 4-0 rifilato alla Lazio si ritrovano in testa da soli. La sfida è valida per la 18sima di campionato ed è in programma il 19 dicembre alle 20:45. Nella giornata di oggi il club rossonero ha dato il via alla vendita dei biglietti per questa partita. I tagliandi saranno disponibili al Ticket Office di Casa Milan e online su singletickets.acmilan.com dove è possibile consultare l’intero listino prezzi.

Per gli abbonati il prezzo dei biglietti parte da 19 euro, mentre negli altri casi si parte da 34 euro, stessa cifra per della tariffa speciale dedicata agli Under 16 per alcuni settori. La vendita avverrà in tre fasi così separate: