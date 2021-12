Addio Milan: “Intensificati i contatti con il Real”

Non è da escludere, a fine stagione, un passaggio al Real Madrid, di un calciatore del Milan. Ecco l’obiettivo dei blancos

Sono ottimi i rapporti tra Milan e Real Madrid. I due club negli ultimi anni hanno fatto affari, permettendo a Theo Hernandez e Brahim Diaz di vestire il rossonero.

Negli ultimi mesi si è parlato anche di altri calciatori che avrebbero potuto seguire le orme del francese e dello spagnolo. Ci sono stati così diversi rumors riguardanti soprattutto Isco. Negli ultimi giorni, però, sono tornati di moda anche i nomi di Dani Ceballos e di Asensio. Opportunità di calciomercato, importanti, che aiuterebbero il Milan ad alzare il proprio livello qualitativo.

Altri calciatori dei Blancos, dunque, potrebbero vestire il rossonero. E’ da tempo, però, che non avviene il percorso inverso. L’ultimo grande colpo del Real Madrid è sicuramente Ricardo Kaka. Ora dalla Spagna si sta facendo insistente la voce legata ad un possibile approdo nella Capitale spagnola di un altro rossonero.

Verso il Real Madrid

Si parla chiaramente di Franck Kessie. Secondo quanto riportato da Todofichajes il Real Madrid avrebbe intensificato i contatti per il centrocampista ivoriano. L’obiettivo sarebbe quello di portarlo in Spagna la prossima estate, quando il suo contratto sarà scaduta. Nessuna offerta, dunque, verrà formulata prima di gennaio. L’idea del Real Madrid è di aver un sostituto di Casemiro e il nome dell’ex Atalanta sembra essere quello giusto.

Il Milan non ha ancora perso del tutto la speranza di veder rinnovare il contratto di Kessie ma le richieste altissime e l’interesse di altri top club, oltre al Real, come Psg e Tottenham, non fanno dormire sonni tranquilli.