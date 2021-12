Genoa-Milan 0-3, la classifica aggiornata in tempo reale: rossoneri di nuovo secondi

La classifica di Serie A aggiornata in tempo reale a seconda del risultato di Genoa-Milan e Sassuolo-Napoli

L’Inter sembra inarrestabile e continua a macinare punti. I nerazzurri di Simone Inzaghi si sono imposti per 2-0 contro lo Spezia, grazie ai gol di Gagliardini e Lautaro Martinez. Adesso, la cugina rivale milanese guarda dall’alto i rossoneri in classifica. Sono attualmente 2 i punti di vantaggio sul Milan.

La Roma è invece caduta contro il Bologna in trasferta, e adesso la separano ben 6 punti dal quarto posto. Per capire come si assesterà la classifica dopo questa 15esima giornata di Serie A ci toccherà aspettare i risultati di Genoa-Milan e Sassuolo-Napoli. Alla squadra di Stefano Pioli servono i 3 punti per riagganciare quantomeno il secondo posto in classifica.

I due match appena citati andranno in scena alle ore 20.45. MilanLive.it fornirà la classifica aggiornata in tempo reale in base ai risultati che man mano si registrano durante le gare di Milan e Napoli.

