Genoa-Milan, i convocati di Pioli: assenza a sorpresa a centrocampo!

La lista ufficiale dei convocati del Milan, in vista della sfida serale a Marassi contro il Genoa. Non mancano le sorprese.

Questa sera alle ore 20:45 il Milan sarà di scena a Marassi contro il Genoa. L’obiettivo è dichiarato: vincere per dimenticare le ultime gare negative in campionato.

Poco fa Stefano Pioli ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la trasferta ligure. Non mancano le sorprese dell’ultima ora, vista un’assenza inaspettata.

Non compare in lista Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino infatti soffre di labirintite, per questo motivo lo staff medico del Milan ha scelto di non portarlo a Genova col resto della squadra.

Oltre a Bennacer restano fuori dai disponibili i lungodegenti Calabria, Rebic e Giroud, più lo squalificato Romagnoli. Torna invece tra i convocati l’inglese Tomori, dopo i problemi all’anca.

I convocati per Genoa-Milan:

PORTIERI

Maignan, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.