Genoa-Milan, Maldini incontra Tassotti: “Incontro della vecchia guardia” | FOTO

Due ex difensori, due bandiere rossonere si sono incontrate stasera allo Stadio Marassi di Genova. Un’immagine che emoziona e incanta quella dell’abbraccio tra i due!

Genoa-Milan di stasera è forse il più speciale di sempre. Da una parte l’ex Shevchenko, oggi allenatore del Grifone, accompagnato dal suo vice e bandiera rossonera Mauro Tassotti; dall’altro, un club, storico, rappresentato in primis da Paolo Maldini, la bandiera del Milan per eccellenza.

Stasera rivali, si, ma in realtà legati da un amore e una fede infinita per i colori rossoneri. Ad inizio gara è stato davvero emozionante l’incontro tra i tre suddetti. Certamente, ha un sapore assai speciale l’abbraccio tra Paolo Maldini e Mauro Tassotti, due che insieme hanno rappresentato la salda retroguardia del Milan a cavallo tra gli anni 80’ e 90’.

Tassotti ha rappresentato una guida e un maestro per Maldini, quando ancora giovanissimo si apprestava a muovere i primi passi tra i grandi del Milan. L’incontro tra i due è stato congelato da una bella foto pubblicata direttamente dall’AC Milan sul canale ufficiale Instagram. “Un incontro della vecchia guardia” titola lo scatto.