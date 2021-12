Genoa-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match del 1 dicembre

Genoa-Milan si affrontano nel turno infrasettimanale della 15.a giornata di Serie A. La diretta tv e streaming del match in programma mercoledì 1 dicembre alle 20.45

Genoa e Milan tornano ad affrontarsi a Marassi un anno dopo la sfida del dicembre 2020, anch’essa disputata di mercoledì sera in un turno infrasettimanale.

Dodici mesi fa, i rossoneri rimontarono un doppio svantaggio ai padroni di casa con il 2-2 finale deciso dalla doppietta di Destro e dai gol di Calabria e Kalulu. Stasera, il Milan incrocia per la prima volta da avversario il grande ex Shevchenko, un motivo ulteriore che arricchisce l’interesse per un match fondamentale per entrambe le squadre.

Il Milan deve tornare alla vittoria dopo le due sconfitte con Fiorentina e Sassuolo. Il Genoa, in piena emergenza, vuole dare continuità al pareggio di Udinese per provare a migliore una posizione di classifica quantomai a rischio. Pioli pronto a rivoluzionare l’attacco. Senza Giroud e Rebic, Ibrahimovic confermato al centro dell’attacco. Nel tridente a supporto spazio a Messias, alla sua prima da titolare, Krunic e Saelemaekers. Fuori Bennacer, fermato da una labirintite. Rientra Tomori in difesa, assente dal derby con l’Inter.

Genoa-Milan, dove vedere il match

Genoa-Milan sarà trasmessa in simulcast su DAZN e Sky. La diretta su Dazn è disponibile in streaming tramite l’applicazione per smart tv, smart phone, Amazon Fire Stick, decoder Tim Visione e PlayStation. Su Sky, invece, diretta su Sky Sport Uno e Sky Calcio 251. Su entrambe le emittenti, consueti approfondimenti pre e post partita anche sugli altri match di giornata.

Gli abbonati a Sky possono vedere Milan-Genoa in streaming su Sky Go e Now Tv. Subito dopo Sky Calcio Club, la replica del match con passaggi anche nella giornata di giovedì.

Dopo il match con il Genoa, il Milan tornerà in campo sabato 4 dicembre, alle 15 contro la Salernitana con diretta esclusiva su Dazn. A seguire due partite su Sky ovvero la sfida di Champions con il Liverpool e la trasferta a Udine contro l’ex Deulofeu e compagni.