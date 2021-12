Ibra su Materazzi: “Entrava per far male”. La risposta dell’ex Inter – FOTO

L’ex difensore dei nerazzurri ha subito risposto alla provocazione dello svedese con un post sul suo profilo social.

Riparte la diatriba fra Zlatan Ibrahimovic e Marco Materazzi. Che fra i due non scorra più buon sangue è ormai cosa nota e nella giornata di oggi entrambi hanno rincarato la dose.

Nel corso dell’intervista di oggi al Corriere della sera, l’attaccante svedese aveva parlato anche dell’ex rivale Marco Materazzi e del suo modi di giocare. Queste erano state le sue parole: “Entrava da dietro per fare male, e noi calciatori lo capiamo subito quando uno entra per far male o entra semplicemente duro, come Chiellini, Stam o Maldini. Con lui avevo un conto aperto da anni: quello entra a piedi levati, io salto, lo evito, e lo colpisco con una gomitata alla tempia“.

L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale ha subito risposto alla provocazione di Ibra e lo ha fatto sul suo profilo Twitter, postando la foto dei due trofei che, al contrario del centravanti rossonero, lui è riuscito a vincere, ovvero la Coppa del Mondo e la Champions League. Questa la didascalia: “Post…muto”.