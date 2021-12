Pobega è inarrestabile: altro gol in Torino-Empoli | VIDEO

Non si ferma più Tommaso Pobega. Giocate da veterano e diversi gol lo hanno reso insostituibile nel Torino di Juric. Oggi di nuovo in rete!

Tommaso Pobega si sta confermando uno dei centrocampisti più validi del panorama nazionale. Il Milan lo ha ceduto in prestito secco al Torino, convinto di non voler perdere a titolo definitivo un giocatore di così tanta prospettiva.

E la scelta della dirigenza milanista non può che essere la più giusta. Tommaso sta facendo faville in questa stagione con la maglia granata. Ha trovato a Torino l’ambiente perfetto per crescere in consapevolezza ed esperienza, e la guida di Juric è sicuramente la ciliegina sulla torta.

Leggi anche:

Il tecnico granata lo ha più volte elogiato nelle diverse conferenze stampa, e adesso nella mente di Urbano Cairo sta balenando l’idea di tentare l’acquisto definitivo dal Milan. Maldini e Massara, secondo le fonti più rinomate, non hanno la minima intenzione di privarsi in futuro di Pobega, consci del fatto che può rappresentare il perno del centrocampo rossonero negli anni a venire.

Intanto, Tommaso sta continuando a dar ragione alle intenzioni del Milan. Oggi, in Torino-Empoli si è reso ancora protagonista timbrando la rete dell’1-0. Un gol di grinta e volontà il suo: dopo aver aggredito l’avversario al limite dell’area, ha permesso il recupero palla granata, e nonostante il portiere ad ostacolarlo l’ha messa dentro di punta. Un gol tecnicamente davvero complicato!

Di seguito il video della rete di Tommaso Pobega: