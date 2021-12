Salernitana, due rientri in vista del Milan: hanno già segnato a San Siro

La Salernitana ritroverà probabilmente due titolari in vista del match contro il Milan di sabato prossimo alle ore 15:00.

Il Milan si è risollevato grazie al netto 3-0 sul campo del Genoa. Ma non c’è tempo per lodare l’ultima prestazione: sabato pomeriggio si torna subito in campo.

A San Siro arriverà la Salernitana fanalino di coda. Una gara sulla carta decisamente alla portata di Stefano Pioli e dei suoi uomini, ma non andrà assolutamente presa sotto gamba.

Intanto la formazione di Stefano Colantuono sta per recuperare un paio di elementi importanti. Due calciatori che presumibilmente potrebbero partire titolari contro il Milan.

Leggi anche:

Ribery ed Obi hanno già segnato al Milan

Il primo recupero di rilievo in casa Salernitana riguarda l’elemento probabilmente di maggior qualità della rosa. Ovvero il veterano Franck Ribery, che ha saltato il match contro la Juventus per un recente infortunio.

Il francese, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe farcela per il match di San Siro. Uno stadio dove ha già illuminato la scena nel recente passato: il 29 settembre 2019 Ribery con la maglia della Fiorentina fornì una prestazione eccellente contro il Milan di Giampaolo. Vittoria 3-1 per i viola con euro-gol del francese, che mise a sedere mezza difesa prima di battere Donnarumma.

L’altro ritorno di rilievo riguarda Joel Obi, centrocampista nigeriano della Salernitana. Un vero e proprio girovago del calcio italiano, visto che in carriera ha già indossato le maglie di cinque squadre diverse.

Anche Obi suscita ricordi non positivi ai tifosi del Milan. Quando giocava nell’Inter, il calciatore classe ’91 fu decisivo nel derby del 23 novembre 2014. I rossoneri andarono in vantaggio con Menez, ma furono raggiunti nella ripresa dal gol dello steso Obi, che infilò la porta del Milan con un bel sinistro in diagonale. La gara terminò proprio sul punteggio di 1-1.