Un medaglia d’oro saluta la squadra: che sorpresa a Milanello

Gradita visita quest’oggi a Milanello. A trovare la squadra di Stefano Pioli è passato un protagonista delle Olimpiadi di questa estate

Milanello è da sempre stata piena zeppa di campioni e anche quest’anno è così. Tra i rossoneri c’è ad esempio Ibrahimovic, fuoriclasse che alza notevolmente la qualità della squadra.

Ma come capita spesso, anche ospiti esterni hanno il piacere di passare dal centro sportivo rossonero a salutare squadra, dirigenza e staff tecnico. E’ successo questo proprio nella giornata odierna, quando un grande sportivo della nostra Nazione ha sorpreso tutti presentandosi a Milanello per passare una bella giornata in compagnia dei milanisti.

Si tratta di Fausto Desalu, vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo che si sono disputate durante la scorsa estate e che hanno visto l’Italia riempirsi di tantissime medaglie, come mai era accaduto prima. Fausto è stato protagonista nella disciplina della staffetta 4×100. Quest’oggi è stato ospite della struttura rossonera e non sono mancati momenti di divertimento, come mostrano le immagini seguenti.