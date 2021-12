Kjaer out sei mesi: l’affetto dei compagni sui social – FOTO

Tanti giocatori del Milan hanno riservato un pensiero sui social al compagno Simon Kjaer. Il danese starà fuori sei mesi per infortunio, e non è mancato l’affetto dei compagni!

Giornata nera per tutto l’ambiente rossonero! La notizia della lunga assenza di Simon Kjaer ha inevitabilmente condizionato l’umore dello spogliatoio del Milan e dei tantissimi tifosi. Il danese è ormai diventato un leader tecnico e morale dell’intera squadra, e la sua mancanza si farà sentire parecchio.

È stato pronosticato un periodo di sei mesi per il percorso riabilitativo di Simon dopo l’intervento al ginocchio sinistro al quale si è sottoposto oggi. Un tempo lunghissimo, e non a caso la dirigenza milanista sta già ricercando un sostituto per rimpolpare con qualità il reparto a gennaio.

I sentimenti, l’attaccamento alla maglia e l’affezionarsi ad un giocatore vanno ben oltre le semplici trattative di mercato. Tutto l’ambiente sportivo italiano, non soltanto quello rossonero, si è stretto attorno alla pessima situazione di Simon Kjaer. Anche club rivali, come l’Inter, hanno espresso gran solidarietà al danese.

Ma prima di guardare all’esterno, è bello notare come gran parte del gruppo di Stefano Pioli ha mostrato grande vicinanza ed affetto a Kjaer. Tanti giocatori rossoneri hanno postato sui social un pensiero per il compagno infortunato. Ecco i diversi post di seguito.

Leggi anche:

I post dei rossoneri a Kjaer

Da Florenzi a Tonali. Da Tomori a Gabbia, per arrivare a Theo Hernandez. Questi sono soltanto alcuni dei rossoneri che hanno postato una “Storia” su Instagram per mostrare affetto e vicinanza al compagno Simon Kjaer, destinato a vivere diversi mesi lontano dal campo.