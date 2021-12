Infortunio Kjaer, il bellissimo gesto dell’Inter: “Ti aspettiamo a San Siro”

Con un post pubblicato sui social, è arrivato l’in bocca al lupo della società nerazzurra a Simon Kjaer, che quest’oggi si è operato

Oltre la rivalità. L’Inter compie un bellissimo gesto nell’augurare a Simon Kjaer una ripresa più rapida possibile. Un bellissimo messaggio quello pubblicato dalla società del vicepresidente Zanetti.

Quando si dice che il calcio deve unire, deve essere fonte di rispetto, si può prendere d’esempio quello che l’Inter ha appena fatto nei confronti del difensore del Milan, Simon Kjaer. Il club nerazzurro ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha elogiato l’uomo Kjaer ed ha promesso che presto si rivedranno a San Siro in campo.

Ecco cosa ha scritto l’Inter: “Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l’applauso che meriti”.