Infortunio Kjaer, l’agente: “Simon tornerà ancora più forte”

A margine del delicato intervento al quale si è sottoposto Simon Kjaer, è arrivato il messaggio del suo agente Mikkel Beck. Il manager è sicuro che il difensore tornerà ancora più forte

Saranno tempi duri senza Simon Kjaer in difesa. Il Milan dovrà fare a meno del baluardo danese per circa sei mesi. Un tempo lunghissimo nel quale la squadra di Stefano Pioli deve impegnarsi al massimo per raggiungere obiettivi importanti.

Eppure, come dicevamo, gli equilibri di gioco dei rossoneri risentiranno della mancanza di un leader, di un “capitano” quale Simon. Il danese, come comunicato dall’AC Milan con una nota ufficiale, si è oggi sottoposto ad un delicato intervento in artroscopia al ginocchio sinistro. L’infortunio è arrivato nell’ultima di campionato, mercoledì sera, contro il Genoa.

Leggi anche:

Un intervento in scivolata è stato fatale per Kjaer, che subito ha fatto comprendere la gravità della situazione. Una vera tegola! E pensare che Simon aveva firmato il rinnovo di contratto con il Milan soltanto qualche giorno fa. La sua felicità era alle stelle, conscio di star giocando nel club dei suoi sogni.

Purtroppo la sfortuna si è abbattuta su di lui, ma è immenso l’affetto e la solidarietà che Kjaer sta ricevendo in queste ore. Anche l’Inter, rivale cittadina del Milan, ha lanciato un messaggio solidale al danese. E non è stato l’unica. Degno di nota è il post su Twitter dell’agente di Simon. Mikkel Beck ha pubblicato un tweet dove augura una pronta guarigione al suo assistito, convinto che tornerà presto e più forte di prima:

“Kjaer oggi ha subito un intervento chirurgico di grande successo al ginocchio. Tornerà ancora più forte di prima, piuttosto prima che poi”.