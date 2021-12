Maldini “avvisa” Kessie: “Nella prossima gara raggiungi due stelle del club” – VIDEO

Durante la premiazione a Franck per il raggiungimento delle 200 presenze in rossonero, Maldini ha precisato un particolare non da poco

Durante l’allenamento di questa mattina svolto a Milanello, Maldini ha radunato in gruppo tutta la squadra prima di cominciare le operazioni per premiare Franck Kessie.

L’ivoriano ha raggiunto le 200 presente in rossonero ed è dunque stato premiato dalla società. Alcuni tifosi non sono stati d’accordo con questa scelta, a causa della situazione contrattuale che riguarda proprio il centrocampista in maglia 79. Ricordiamo infatti che il contratto di Kessie scade nel prossimo giugno e ancora non ha trovato l’accordo col club per il rinnovo. Altri sostenitori però, hanno apprezzato il gesto della società definendo quest’ultima “seria e professionale”.

Il Milan ha pubblicato pochi istanti fa un video sui social, in cui Paolo Maldini fa il suo discorso al gruppo racchiuso in cerchio. Prima i complimenti a Franck Kessie, ma anche una “frecciatina”, se così possiamo chiamarla, non è mancata. L’ex capitano rossonero ha infatti detto all’ivoriano: “Nella prossima partita tocchi quota 201 presenze, raggiungendo calciatori del calibro di Rijkaard, Van Basten e Daniele Bonera. Insomma, un gruppo prestigioso…”. Il video poi si chiude con l’abbraccio tra Franck e tutta la dirigenza.