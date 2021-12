Milan, Kessie fa 200: il club lo premia – FOTO

Il Club rossonero ha pubblicato sul proprio profilo Twitter le immagini della premiazione a Milanello nella giornata di oggi.

E’ stata una giornata di festa oggi a Milanello. Durante l’allenamento per preparare al meglio la sfida di domani con la Salernitana c’è stata occasione per celebrare un traguardo di un calciatore.

L’ad Ivan Gazidis, insieme al direttore tecnico Paolo Maldini e al ds Frederic Massara hanno infatti premiato Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano infatti mercoledì scorso, contro il Genoa di Shevchenko, ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in rossonero. Il classe ’96 è arrivato al Milan nell’estate del 2017 dall’Atalanta, imponendosi subito come titolare indiscusso. Da quel momento ha sempre offerto il suo contributo di qualità e quantità in campo.

Che l’episodio possa essere di buon auspicio in vista di un possibile rinnovo, questo non si può sapere. Nell’ambiente rossonero continua a regnare comunque un bel clima e questi scatti ne sono la prova. Le foto che hanno immortalato il momento premiazione sono state postate dal Club sul proprio profilo Twitter: “Una giornata speciale per Franck Kessie, premiato per le 200 presenze in rossonero”.