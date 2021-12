Milan, novità su Castillejo: le condizioni dello spagnolo

Stefano Pioli ha chiarito le condizione del centrocampista nel corso della conferenza stampa per Milan-Salernitana, andata in scena qualche ora fa.

Non c’è pace per i rossoneri sul fronte infortuni. La squadra di Pioli ha perso Simon Kjaer nel match contro il Genoa: nelle prossime ore si saprà la reale entità dell’infortunio del danese.

Quello del difensore è l’ennesimo problema fisico per la rosa del Diavolo in questo inizio di stagione. L’infermeria è già bella piena infatti, anche se nei prossimi giorni qualcuno potrebbe rientrare in gruppo. Stefano Pioli ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Salernitana. L’allenatore dei rossoneri ha specificato: “Abbiamo recuperato Bennacer: oggi si è allenato e quindi sarà convocato. Calabria Giroud e Rebic stanno meglio”.

Pioli ha poi parlato della situazione di Samu Castillejo: “Castillejo è quello più avanti e nei prossimi giorni si unirà al gruppo”. L’ex Villareal ha quindi pienamente recuperato dal problema al flessore, rimediato nel finale del primo tempo della partita contro il Bologna dello scorso 23 ottobre. Di lui si parla in chiave mercato, con il Genoa di Shevchenko molto interessato. Ma l’esterno può risultare utile in queste settimane a Stefano Pioli.