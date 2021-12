Milan-Salernitana, attesi in 45mila: c’è ancora disponibilità

Quasi 100mila biglietti staccati per le ultime due gare di campionato a San Siro dei rossoneri. C’è ancora posto per il assistere al match di domani.

La squadra di Pioli ha conquistato i propri tifosi con un inizio di stagione entusiasmante. Gli ottimi risultati di Ibra e compagni stanno trascinando tantissimi tifosi allo stadio in questi giorni.

Dopo i 53mila tagliandi staccati in occasione di Milan-Sassuolo del 28 novembre, con 45mila sostenitori attesi domani a San Siro alle 15:00 per Milan-Salernitana, i tifosi rossoneri presenti nelle ultime due gare casalinghe sfiorano quota 100mila. Un numero che testimonia, ancora una volta, la passione, l’entusiasmo e l’amore che il popolo milanista mette in campo ad ogni gara casalinga del Milan. Un dato molto positivo che sottolinea il grande lavoro fatto dalla società e dall’allenatore in questi anni.

Adesso è quindi il momento di raccogliere i frutti di questo lavoro e la squadra ha bisogno dell’aiuto di tutto lo stadio per ottenere ancora altri successi. I biglietti per assistere a Milan-Salernitana, in programma sabato 4 dicembre alle ore 15:00, sono ancora disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan.