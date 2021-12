Calciomercato Milan, due talenti italiani per Pioli | Contatti avviati

Il club rossonero monitora con interesse due giovani talenti italiani che milita in Serie A.

Il Milan ha una predilezione per il mercato francese, ma guarda anche a quello italiano. Ci sono alcuni giocatori italiani che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno seguendo con grande interesse. Due in particolare vengono valutati con molta attenzione.

Come riportato da calciomercato.com, la società rossonera ha messo nel mirino Davide Frattesi e Andrea Cambiaso. Il primo è un centrocampista di 22 anni che milita nel Sassuolo, mentre l’altro è un terzino sinistro classe 2000 che gioca nel Genoa. Entrambi hanno un ottimo potenziale e potrebbero essere buoni rinforzi per il futuro.

Mercato Milan, occhi su Frattesi e Cambiaso

Frattesi in questa stagione ha realizzato 3 gol in 15 presenze, mostrando di poterci stare in Serie A dopo le esperienze avute in Serie B. Il centrocampista romano ha margini di miglioramento e a Sassuolo può crescere tanto da qui al termine del campionato. Oltre al Milan, anche l’Inter è in corsa per lui.

Cambiaso ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Il Genoa vorrebbe il rinnovo, però il terzino sinistro 21enne potrebbe essere attratto da un’eventuale chiamata da Milano. Per adesso Fodé Ballo-Touré non ha impressionato in rossonero, pertanto non è escluso che il club possa pensare a un nuovo vice di Theo Hernandez. Non c’è una trattativa, ma qualche contatto esplorativo è stato avviato.