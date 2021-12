Faivre a 15 milioni: c’è l’annuncio, Maldini in agguato

Arrivano nuove dichiarazioni di Romain Faivre. Il giovane trequartista francese continua a strizzare l’occhio al Milan. Ecco le sue parole in cui torna a parlare del mancato approdo in rossonero

Romain Faivre torna a parlare. Il calciatore del Brest, che è stato ad un passo dal trasferimento al Milan, ha rilasciato un’intervista a ‘Onze Mondial’.

Diversi i temi trattati dal calciatore, che dopo aver assaporato il passaggio al club rossonero, è stato chiamato a ripensare al proprio club.

Il Milan continua ad essere un suo pallino ma sul campo sta rispondendo bene. In quindici partite in Ligue 1, Faivre ha, infatti, messo a segno sei gol e realizzato cinque assist. Un bottino per nulla male.

Le parole di Faivre

Il classe 1998 è tornato così sul mancato trasferimento al Milan: “L’ho gestito tranquillamente. All’inizio è stata un po’ dura. Ma non puoi crollare, se lo fa al Brest, cosa fai dopo? Devi tornare subito a lavorare, sai che così tornerà il Milan e magari altri club. I rossoneri avevano offerto 14 o 15 milioni, è la prova che volevano davvero prendermi”.

Faivre guarda al futuro – “Penso che sto rispondendo bene in campo per il momento. Gioco bene e ho i numeri dalla mia parte. Spero che riusciremo a risalire la classifica. Il prezzo del mio trasferimento? Tra 15 e 20 milioni di euro“.