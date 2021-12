Milan-Salernitana, le probabili scelte di Pioli: Tonali riposa, novità in attacco

La probabile formazione che Pioli schiererà in campo domani pomeriggio contro la Salernitana. Le ultime news da Sky Sport

Meno di tre giorni per rifiatare e il Milan domani pomeriggio tornerà a lottare per il primo posto in Serie A. Dopo la bella prestazione contro il Genoa in trasferta, terminata 0-3, la squadra di Pioli non deve adagiarsi, ma al contrario avere sempre più fame di risultati.

A far da rivale, domani alle 15.00, ci sarà la neo promossa Salernitana, guidata da Stefano Colantuono. Attualmente ultima in classifica, la squadra campana ha però dimostrato di poter affrontare anche le migliori squadre senza sfigurare. Il Milan non può certamente abbassare la guardia proprio domani.

Certo, la brutta notizia riguardante Simon Kjaer, che starà fuori dai giochi per sei mesi, ha indubbiamente condizionato in negativo l’umore di tutto lo spogliatoio rossonero. Ma proprio per Simon, per fargli forza, il Milan deve continuare a mettere in campo prestazioni degne di una grande squadra.

Saranno sei i giocatori assenti domani a San Siro tra le fila rossonere. Tutti per infortunio. Kjaer, Giroud, Rebic, Calabria, Castillejo e Plizzari. Le tante assenze stanno assolutamente condizionando la resa della squadra di Pioli, che deve però dimostrare di essere più forte di ogni cosa. Capiamo quale potrebbe essere l’11 titolare che il mister rossonero schiererà in campo domani.

Milan-Salernitana, finalmente Pellegri dal 1’

Secondo Sky Sport, Stefano Pioli proverà a fare un modesto turn over domani contro la Salernitana, in vista poi del match di Champions League contro il Liverpool. Secondo l’emittente sportiva, i cambi principali riguardano il centrocampo e l’attacco.

Sandro Tonali dovrebbe infatti riposare e quindi partire dalla panchina domani. Al fianco di Franck Kessie ci sarà quindi titolare Tiemouè Bakayoko, nonostante la sua prestazione contro il Sassuolo sia stata uno scempio. Il francese proverà a riscattarsi!

In attacco, invece, partirà titolare Pietro Pellegri. Prima occasione dal 1’ per l’ex Genoa con la maglia del Milan. Il classe 2001 cercherà assolutamente il gol per dimostrare alla dirigenza di meritare il club rossonero. Ibrahimovic, partirà quindi dalla panchina. C’è bisogno che lo svedese riposi e che si faccia trovare pronto per il decisivo match di Champions contro i Reds di settimana prossima.

Questa la completa probabile formazione del Milan secondo Sky Sport:

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Fikayo Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Pellegri.