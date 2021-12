Milan-Salernitana, i convocati di Pioli: rientro importante a centrocampo

E’ stata diramata da Stefano Pioli la lista dei giocatori convocati e dunque disponibili per il match di domani contro la Salernitana

Sono 22 i calciatori a disposizione di Stefano Pioli per l’impegno casalingo di domani pomeriggio contro la Salernitana. Match che andrà in scena a San Siro alle ore 15.00.

Pioli ritrova Bennacer a centrocampo, c’è anche Ballo-Tourè tra i difensori. Ancora out Calabria, Rebic e Castillejo, mentre Zlatan Ibrahimovic risulta normalmente tra i disponibili e si giocherà un posto da titolare con Pietro Pellegri. Non è una gara da sottovalutare per la squadra di Stefano Pioli, che è stato chiaro e categorico in conferenza stampa: vietato sbagliare l’approccio.

Milan-Salernitana, i convocati rossoneri

Questa la lista diramata da Stefano Pioli:

PORTIERI: Maignan, Mirante, Tatarusanu

DIFENSORI: Ballo-Tourè. Conti, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Romagnoli, Tomori

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Diaz, Kessie, Krunic, Messias, Saelemaekers, Tonali

ATTACCANTI: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Pellegri