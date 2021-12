14 marcatori in stagione: solo un altro club come il Milan

Alexis Saelemaekers è il 14esimo marcatore della stagione sin qui condotta dai rossoneri. Solo un club in Europa come il Milan!

Fantastico il gol di Alexis Saelemaekers in Milan-Salernitana! L’ala belga ha regalato il raddoppio ai rossoneri grazie ad un perfetto mancino a girare sul secondo palo. Dopo il gol, Alexis è corso vicino la sua panchina e ha mostrato la maglia di Simon Kjaer. Un gesto che ha reso ancor più speciale la sua rete!

Un’altra bella notizia arriva dopo il gol di Alexis Saelemakers: il belga è il 14° giocatore del Milan ad aver trovato il gol in questa stagione. Numeri esorbitanti, e che pongono la squadra di Stefano Pioli al primo posto di questa particolare classifica in Europa. Infatti, soltanto un altro top club dispone di un così alto numero di marcatori nei maggiori cinque campionati europei.

Leggi anche:

Si tratta del Chelsea di Tuchel, campione d’Europa in carica. Questo Milan, nonostante i tanti infortuni, continua a far paura! Le statistiche, i numeri, lo pongono al livello dei più grandi club d’Europa, e probabilmente i rossoneri sono vicini al ritorno in cattedra! Il dato riguardante i marcatori è stato riportato da OptaPaolo su Twitter.

After Saelemaekers’ goal today, #ACMilan have 14 scorers in the league in this season. In the ‘top five’ European Leagues only Chelsea.

[via @OptaPaolo] pic.twitter.com/oqRUL6NyaC

— MilanData📊 (@acmilandata) December 4, 2021