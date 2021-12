Diretta Live Milan-Salernitana: cronaca e risultato in tempo reale della partita della 16esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Milan-Salernitana: cronaca del match

45’+1′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO.

45′ – Un minuto di recupero.

45′ – Kessie di destro al volo manca per poco il terzo gol.

44′ – Zortea ci prova col sinistro dalla distanza, Maignan para facilmente.

41′ – Assist di Kessie a Krunic, il cui tiro di destro dall’interno dell’area viene respinto in corner da un’ottima parata di Belec.

39′ – Tacco di Brahim Diaz per Leao, ma il portoghese si fa anticipare al momento del tiro a botta sicura.

31′ – Azione devastante di Leao, ma il suo tiro in area viene deviato in corner.

30′ – Ammonito Di Tacchio per fallo su Krunic.

27′ – Theo Hernandez calcia di sinistro dalla distanza, pallone lontanissimo dallo specchio della porta.

25′ – Zortea ci prova col sinistro da fuori area, non inquadra la porta.

24′ – Ammonito Bakayoko per fallo su Simy a centrocampo.

21′ – Rafael Leao in area davanti a Belec spreca un’occasione facendo un tocco in più invece di calciare subito. Il tiro viene deviato in corner da Zortea.

18′ – GOL MILAN! Saelemaekers col sinistro da dentro l’area raddoppia! Esulta mostrando una maglia di Kjaer a bordocampo.

15′ – Entra Krunic per Pellegri.

14′ – Pellegri non ce la fa, rimane a terra e deve essere sostituito.

13′ – Assist di Bakayoko per Brahim Diaz, che in allungo con la gamba sinistra non trova per poco la porta.

12′ – Pellegri sembra aver accusato un infortunio.

11′ – Leao tenta il tiro col destro da fuori area, il pallone arriva debolmente a Belec.

9′ – Avvio di partita molto convinto dei rossoneri, che vogliono cercare di chiuderla già nei primi 45′.

5′ – GOL MILAN! Kessie! Accelerazione di Leao, cross basso per Franck che di sinistro a incrociare batte Belec.



1′ – Gara iniziata a San Siro!

Alle ore 15 l’arbitro Giua fischierà l’inizio del match.

Serie A, formazioni ufficiali Milan-Salernitana

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bakayoko, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Pellegri. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu; Bennacer, Krunić, Messias, Tonali; Ibrahimović, Maldini. All.: Pioli.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyömbér, Bogdan, Ranieri; Zortea, Di Tacchio, Coulibaly; Schiavone; Ribéry, Simy. A disp.: Guerrieri, Fiorillo; Delli Carri, Jaroszyński; Capezzi, Obi, Kastanos, Kechrida; Bonazzoli, Djurić, Vergani. All.: Colantuono.

Arbitro: Giua di Olbia.

Milan-Salernitana: la presentazione della partita

Dopo due sconfitte contro Fiorentina e Sassuolo, il Milan si è rialzato e ha vinto in modo abbastanza netto contro il Genoa in trasferta. Adesso la squadra di Pioli è chiamata ad avere continuità e a battere anche la Salernitana a San Siro.

I rossoneri saranno privi di Kjaer, Calabria, Rebic, Castillejo e Giroud. Rientrano Romagnoli e Bennacer.

La formazione ospite, guidata da Colantuono, è ultima in classica con 8 punti e vorrebbe lasciare Milano con un risultato positivo. Ovviamente non sarà affatto semplice strappare almeno un pareggio a San Siro. I campani sono reduci dalla sconfitta interna contro la Juventus e hanno perso quattro delle cinque ultime partite di campionato, nelle quali hanno ottenuto solo un punto.