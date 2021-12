Milan-Salernitana, streaming e diretta tv: dove vederla oggi 4 dicembre

Milan-Salernitana apre il programma della 16.a giornata di Serie A. Di seguito le informazione su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming dalle ore 15 di sabato 4 dicembre

Milan e Salernitana si ritrovano contro a San Siro, ventidue anni dopo l’unico confronto in Serie A terminato con la vittoria per 3-2 dei rossoneri di Alberto Zaccheroni, futuri campioni d’Italia. Oggi, come allora, il Milan è ancora in lotta per l’alta classifica al cospetto di un avversario in cerca di punti per la zona salvezza.

Contro l’ultima in classifica, il Milan si ritrova di nuovo a fronteggiare la solita emergenza. Oltre a Rebic, Giroud e Calabria, Pioli ha perso per tutta la stagione Simon Kjaer, operato ieri al ginocchio e out per i prossimi sei mesi. Possibile turno di stop per Ibrahimovic anche in vista del Liverpool con Pellegri dal primo minuto. Torna Leao mentre Saelemaekers dovrebbe vincere il ballottaggio con Messias. In mediana, altra possibile partenza da titolare per Bakayoko. Scelte obbligate in difesa con Romagnoli a fianco di Tomori. Florenzi subentra a Kalulu. La Salernitana recupera Ribery, in gol lo scorso anno contro il Milan con la maglia della Fiorentina. In attacco Colantuono si affida a Djuric e Bonazzoli, quest’ultimo autore di tre gol in trasferta.

Milan-Salernitana, streaming e diretta tv

Milan-Salernitana è un’esclusiva assoluta di DAZN. Il match, pertanto, sarà visibile in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, Amazon Fire Stick, decoder Tim Vision e Playstation oppure sul sito dell’emittente OTT per chi utilizza il pc.

Non ci sarà la diretta su Sky, disponibile solo per i clienti business (bar, ristoranti, pub, alberghi) tramite il canale dedicato. L’emittente satellitare trasmetterà in serata Napoli-Atalanta, big match di giornata insieme a Roma-Inter delle 18, altra esclusiva d Dazn.

Il Milan tornerà su Sky per le prossime due partite: il big match di martedì 7 dicembre contro il Liverpool (visibile anche su Canale 5) e il successivo impegno in campionato di sabato 11 dicembre alle 20.45 con l’Udinese in trasferta alla Dacia Arena.