Ligue 1, Faivre sempre più protagonista: in gol anche con il Marsiglia

Il 23enne ancora decisivo nell’ennesima vittoria del Brest. Suo il gol del pareggio su calcio di rigore in casa del Marsiglia.

Le voci di mercato non lo smuovono affatto. Il talento francese continua a stupire insieme al suo Brest e si prende ancora una volta la scena in Ligue 1. Oggi è arrivata una vittoria importante in rimonta con il Marsiglia.

Il classe 1998 ha sempre continuato a strizzare l’occhio al Milan. In tante occasioni ha rilasciato dichiarazioni d’amore per il club rossonero, che la scorsa estate è andata ad un passo dal raggiungere l’accordo per portarlo a Milano: “I rossoneri avevano offerto 14 o 15 milioni, è la prova che volevano davvero prendermi“. Alcune sue frasi non sono piaciute ai dirigenti del Brest e questo non ha mai facilitato la trattativa, ma il calciatore continua a far bene e Maldini e Massara rimangono sulle sue tracce, nella speranza di piazzare il colpo a gennaio. Quella di oggi contro il Marsiglia è la quinta vittoria consecutiva del Brest, che si è improvvisamente rilanciato nelle zone europee.

Romain Faivre è il giocatore del momento e anche sulla vittoria al Velodrome c’è il suo zampino. E’ stato proprio il 23enne a realizzare il calcio di rigore ad inizio ripresa, che ha portato l’incontro sull’1-1. Al 70′ è poi arrivato il gol dell’1-2 di Honorat, per la vittoria finale del Brest. Il Milan farà la sue valutazioni, considerando anche che queste prestazioni fanno crescere il valore del calciatore. Attulamente nel suo ruolo sembra finalmente essere sbocciato Junior Messias. Staremo a vedere se La dirigenza tenterà nuovamente l’affondo per Faivre, o se preferirà rinunciare.