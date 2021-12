Liverpool, successo e primo posto in Premier: battuto il Watford al 94′

I Reds ottengono il successo anche oggi grazie al gol allo scadere di Origi. La squadra di Klopp balza al primo posto e si presenta al top per la gara di martedì con i rossoneri.

Vittoria molto importante quella ottenuta dagli uomini di Jurgen Klopp nel finale oggi. Il successo sul campo del Watford porta i Reds in vetta alla classifica di Premier League: sorpassato il Chelsea.

I prossimi avversari del Milan in Champions League arrivano all’incontro con i rossoneri dopo aver ottenuto ben quattro successi in campionato. L’ultimo è arrivato oggi grazie allo 0-1 sul campo del Watford di Claudio Ranieri. I Reds sono riusciti ad imporsi soltanto al 94simo grazie alla rete dell’attaccante belga Divock Origi. Vittoriosa anche dopo questa sfida equilibrata, la squadra di Klopp si presenterà a San Siro in grande stato di forma e con grande entusiasmo per il primo posto in Premier League.

Martedì sarà una gara fondamentale per il Diavolo che dovrà ottenere i tre punti contro una squadra di altissimo livello. “E’ tra le più forti in Europa e in Inghilterra” ha specificato Stefano Pioli al termine della gara contro la Salernitana. I rossoneri sperano che gli inglese saranno appagati dal fatto di aver già passato il turno come prima e che potrebbero non avere grandi motivazioni. Alla squadra di Pioli serve vincere e sperare in un risultato positivo nell’altra sfida fra Porto e Atletico Madrid per compiere l’impresa di qualificarsi agli ottavi dopo aver perso le prime tre partite del girone.