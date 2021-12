Milan, l’agente in sede: due giocatori nel mirino

Nella giornata di ieri il Milan ha incontrato Edgardo Lasalvia, agente di Augustin Alvarez ma non solo: si è parlato anche di un altro calciatore

Quella appena trascorsa è stata una giornata impegnativa dal punto di vista degli incontri per la dirigenza rossonera. A Casa Milan è avvenuto un colloquio importante con l’agente Edgardo Lasalvia.

Si è parlato specialmente di Agustin Alvarez, talento classe 2001 in forza attualmente al Penarol. L’uruguaiano è un profilo molto interessante, una di quelle punte che piacciono a Pioli capaci di muoversi su tutto il fronte d’attacco. Ma non si tratta dell’unico nome di cui il Milan ha chiesto informazioni. Il procuratore Lasalvia, infatti, segue anche un altro giocatore che potrebbe risultare accattivante per la sessione di mercato estiva che si aprirà nel prossimo giugno.

Calciomercato Milan, un altro nome oltre ad Alvarez

Quello con Edgardo Lasalvia è stato un incontro molto proficuo perché non si è parlato solo di Agustin Alvarez, ma anche di un altro giovane. Stiamo parlando di Darwin Nunez, anche lui uruguaiano. Si tratta di un classe 1999, attaccante del Benfica. Punta centrale che può agire anche sulle fasce, Nunez ha già messo a segno 8 reti e 2 assist in 11 partite, risultando decisivo praticamente in ogni gara giocata in campionato.

Ecco perché Maldini e Massara hanno messo gli occhi (anche) su di lui. E’ sicuramente un giocatore di valore per il Benfica che per questo motivo non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore. La sua valutazione attuale si aggira intorno ai 35 milioni di euro ed il contratto scade nel lontano 2025. Non è una cifra bassa, questo è certo, ma proporzionata al mercato di oggi e a quello che sta dimostrando in campo Nunez, acquistato dai portoghesi nel 2020 per 24 milioni. Per lui anche 3 gol in 5 presenze in Champions League.