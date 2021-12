Napoli-Atalanta, Highlights Serie A: gol e immagini salienti | Video

Napoli-Atalanta, gli highlights del big match della 15.a giornata di Serie A disputato sabato 4 dicembre al Diego Armando Maradona

Napoli e Atalanta scendono in campo già sapendo i risultati di Milan e Inter che si sono imposte nettamente su Salernitana (2-0) e Roma (0-3).

Senza Osimhen, Insigne, Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz e Manolas, il Napoli subisce il buon inizio inizio di partita dell’Atalanta che passa in vantaggio con un gran gol di Malinovskyi. Servito da Zapata, l’ucraino fulmina Ospina con una conclusione di prima intenzione sotto la traversa. Il Napoli, all’11’, fallisce una grande occasione per il pareggio con Lozano che manca incredibilmente il tap in vincente in scivolata a porta vuota con Musso superato dal cross di Mertens. Si gioca a gran ritmo. L’Atalanta continua ad attaccare e si rende pericolosa con due conclusioni di Pessina e Zappacosta, quest’ultima respinta in angolo da Ospina. Nel finale di tempo, il pareggio del Napoli. Incursione di Malcuit, sponda di Mertens e Zielinski insacca dopo una prima respinta di Musso. Al 45′, senza recupero, un gradevolissimo primo tempo termina sull’1-1.

Leggi anche

Il secondo tempo

In avvio di ripresa, il Napoli passa in vantaggio. Mertens sorprende in velocità la retroguardia bergamasca, si ritrova solo davanti a Musso e lo batte dall’interno dell’area di rigore. Esplode il pubblico partenopeo per il 2-1 che, al contempo, scatena la reazione dell’Atalanta. Al 51′, il colpo di testa di Zapata si infrange sul palo. Al 64′, sempre di testa, è Toloi a impegnare Ospina nella deviazione in angolo. Il gol del pareggio è nell’aria e arriva al 66′ con Demiral che si imbuca nella difesa partenopea e trafigge Ospina con un potente tiro sotto la traversa.

L’Atalanta non si accontenta e il Napoli è alla corde. Al 71′, un’altra mazzata per i padroni di casa con i nerazzurri che si portano sul 2-3 con Freuler. Servito da Ilicic, il centrocampista elvetico non lascia scampo a Ospina con una conclusione chirurgica all’angolino che vanifica il tuffo del portiere. In cinque minuti, rimonta avviata e completata per gli uomini di Gasperini.

PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI-ATALANTA | CLICCA QUI

Negli ultimi venti minuti, il Napoli prova a impattare nuovamente ma il forcing azzurro non produce grandi occasioni fino al 92′ quando Petagna da posizione favorevole scaglia oltre la traversa il pallone del possibile pareggio. Un’ottima partita, comunque, quella dei partenopei, considerando le tante assenze ma l’Atalanta, al momento, è davvero irresistibile. Finisce 2-3. Il Milan supera il Napoli ed è primo in classifica con un punto di vantaggio sull’Inter e 2 sugli uomini di Spalletti. L’Atalanta è a 4 lunghezze, più pericolosa che mai. Che campionato …