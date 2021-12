Milan-Liverpool, video motivazionale: “Siamo tornati a casa e vogliamo restarci”

L’AC Milan ha pubblicato sui propri canali social un video motivazionale in vista del match di martedì contro il Liverpool. Una sfida da dentro o fuori! E il video è da brividi…

Tra due giorni il Milan è chiamato ad affrontare forse il match più importante della sua stagione. Ci sarà il Liverpool a far da rivale, per una gara da dentro o fuori la Champions League. La squadra di Pioli dovrà fare un solo risultato: centrare la vittoria!

Non sarà affatto semplice. I Reds di Klopp rappresentano una delle squadre più forti d’Europa e che giocano il miglior calcio. Servirà dare tutto sul campo, fino alla fine. Solo con il successo contro il Liverpool, il Milan potrà sperare di qualificarsi agli ottavi di Champions League. Certo, contemporaneamente, l’Atletico e il Porto dovranno pareggiare, o comunque la squadra di Simeone vincere ma con pochi gol di scarto.

Leggi anche:

Insomma, sembra un’impresa impossibile ad oggi. Ma non è mai vietato sognare! Pioli e la squadra hanno più volte affermato di crederci ancora, di averci sempre creduto. E allora facciamolo anche noi…Il Club rossonero è ben consapevole della difficoltà della gara, così come della alte aspettative della tifoseria milanista.

Per questo, per caricare i giocatori e i tifosi in vista dell’importante sfida, l’AC Milan ha pubblicato un video da brividi sui propri canali social. Un corto motivazionale per preparare al meglio l’ambiente rossonero alla sfida contro il Liverpool. Si susseguono diverse immagini durante il video, che riprendono sia le disfatte che i successi rossoneri durante gli anni.

A sottolineare come ogni caduta è sinonimo di rinascita. Di seguito il fantastico video dell’AC Milan:

A battle to fight till the last drop of sweat ⚔️

Because we are #BackHome and that’s where we want to stay! #MilanLiverpool: we are ready, are you? 🔴⚫ #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/bFweuLvj6O

— AC Milan (@acmilan) December 5, 2021