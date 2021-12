Rangnick, debutto con vittoria allo United: ed è già record

Ralf Rangnick ha fatto capire subito di che pasta è fatto! Prima partita sulla panchina dello United e prima vittoria. È già record!

Buona la prima per Ralf Rangnick! Il tecnico tedesco ci ha messo pochissimo a riprendere in mano una squadra che peccava in gioco ed identità. Il Manchester United ha infatti vinto contro il Crystal Palace in casa per 1-0. In gol Fred, ma ciò che ha più stupito è stata la prestazione di squadra.

Tutte le statistiche sono infatti a favore dei Red Devils, che secondo la stampa inglese hanno registrato dei numeri che non si vedevano dai tempi di Sir Ferguson. Insomma, Rangnick ha già confermato quanto di buono detto sulla sua reputazione. È un allenatore di grande carisma e intelligenza calcistica, capace di risollevare dalle difficoltà una squadra smarrita. Ci vorrà ovviamente del tempo per capire se riuscirà nell’impresa con il Manchester United.

Ad ogni modo, il primo passo lo ha già buttato! Ralf è il primo allenatore tedesco a vincere la sua prima in Premier League alla guida del Manchester United. Non è un caso che il Milan, nel 2019, aveva praticamente ingaggiato il celebre Rangnick. C’era la volontà di portare alla rinascita un club blasonato e potente quale quello rossonero.

Poi il cambio di rotta su Pioli, che ha ampiamente ripagato la decisione di Maldini e Gazidis! Per Rangnick, non rimane quindi che una grande ammirazione data dai suoi successi passati, presenti e probabilmente futuri!